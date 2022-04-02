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Korona Virüs Uğur Şahin en zengin Türk oldu! İşte serveti
Korona Virüs

Uğur Şahin en zengin Türk oldu! İşte serveti

Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'luğunu yaptığı Alman biyoteknoloji firması BioNTech, net karını 676 kat artırdı. Uğur Şahin şu an dünyadaki en zengin Türk konumunda.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 19:23:00 -
Uğur Şahin en zengin Türk oldu! İşte serveti

Alman BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 179,2 milyon euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon euro net kâr açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarıya imza atarak kârını 10,3 milyar euroya yükseltti. Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

Cirosu 19 milyar euroya çıktı

BioNTech'in 2019'da 108,6 milyon euro, 2020'de 482,3 milyon euro olan toplam cirosu da 2021'de büyük artışla 19 milyar euroya yükseldi. BioNTech'in 2022'de 2,4 milyar adet Covid19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar euro arasında gelir beklediği aktarıldı.

Uğur Şahin en zengin Türk oldu

ABD'de Nasdaq borsasında ve Almanya'da Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören BioNTech'in piyasa değeri şu an 42,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesine çıkarak en zengin Türk oldu.

Dünyanın en zengin 323. kişisi

500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323'üncü sırada yer alıyor.

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