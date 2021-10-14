Uğur Namık Küçük kimdir? Uğur Namık Küçük kaç yaşında ve nerelidir?

Dr. Uğur Namık Küçük kimdir? Son Resmi Gazete kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof.Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak atanırken Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük kimdir? Uğur Namık Küçük nereli kaç yaşında?

Dr. Uğur Namık Küçük kimdir?

Uğur Namık Küçük 1981 yılında dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitiminden sonra üniversite tercihini Koç Üniversitesi'nden yana kullanan Uğur Namık Küçük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmultur. Finans ve ekonomi alanında tecrübeli olan Uğur Namık Küçük Roma Üniversitesi Tor Vergata'da Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans programını tamamlamasının ardından aynı üniversitede para politikası ve finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Uğur Küçük hangi görevlerde bulundu?

Uğur Namık Küçük 2005-2009 yılları arasında Roma Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009-2011 döneminde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda ekonomist olarak görev yaptı.

2011-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Ekonomist ve Stratejist görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak risk yönetimi ve finansal piyasalar dersleri verdi. 2014 -2017 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş.'de çalıştı ve son olarak Başekonomist görevini yürüttü.

2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başdanışmanlık görevini üstlenen Uğur Namık Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.