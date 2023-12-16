'Uğur Mumcu'yu İsrail öldürttü!'

Arabasına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla katledilen gazeteci Uğur Mumcu, öldürülmeden önce PKK-Mossad-CIA-Barzani ilişkisine dikkat çekmişti. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Mumcu'yu öldürenlerin Mossad ajanlarından oluşan 5 kişilik grup olduğunu ve suikastçıların FETÖ yardımıyla Türkiye'yi terk ettiklerini ilk kez ayrıntılarıyla anlattı.

PKK'nın İsrail ile ilişkilerini ortaya koyduğu sırada bir suikaste kurban giden ünlü gazeteci Uğur Mumcu'nun katilleri hâlâ yakalanamadı. 30 yıl önceki cinayetin arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad ile Türkiye'deki hücreleri olduğu iddia edilse de şimdiye dek buna ilişkin somut bir belge ortaya konulmadı.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, 24 Ocak 1993 tarihinde arabasına konulan plastik patlayıcının infilak ettirilmesiyle suikaste uğrayan Uğur Mumcu'nun katillerine dair çok önemli iddialarda bulundu.

PKK'nın Mossad ile bağlantılarını ortaya koyduktan sonra dönemin İsrail Büyükelçisi tarafından "Öldürülmekten korkmuyor musunuz?" denilerek tehdit edilen Mumcu'yu İsrail'in öldürttüğünü dile getiren Karakuş, bir televizyon kanalında şunları söyledi:

"Efendim... 'Uğur Mumcu cinayetinde İran parmağı vardı, o öldürülürken evinin çevresinde İranlılar dolaştı' diyerek Mumcu cinayetiyle ilgili olayı o günlerde kapatmaya çalıştılar. Ancak kimin nereden geldiğini ve nasıl gittiğini biliyorum. Buradaki olayda benim gördüğüm şudur: FETÖ'den yardım aldılar.

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İsrail'den Mersin'e geldiler. Bildiğim kadarıyla 5 kişiydi. Ankara'ya geldiler, bombayı patlattılar. Esenboğa Havalimanı'ndan İsrail'e giderken 'bilgisayarlar bozuk' gerekçesiyle pasaport kayıtları bile tutulmadı. Pasaport kontrolü bile olmadan bindiler uçağa, İsrail'e gittiler. FETÖ'den yardım aldılar."

İŞTE UĞUR MUMCU'NUN MOSSAD YAZISI

Uğur Mumcu öldürülmeden 17 gün önce kaleme aldığı köşe yazısında PKK-Barzani-MOSSAD ilişkisini açıklamıştı. Mumcu'nun bu bağlantıları ortaya çıkardığı için öldürüldüğü en çok konuşulan iddialar arasında yer aldı. 1992'de Kürt sorunu ve PKK konularına yoğunlaşan Mumcu, CIA-MOSSAD-MİT-Emniyet ve askeri istihbarat dahil birçok istihbarat örgütünün varlığına ve Barzani'nin MOSSAD ve CIA ile ilişkilerinin ortaya konduğu yayınlara ulaşmıştı.

Uğur Mumcu 7 Ocak 1993 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde "Mossad ve Barzani" başlığıyla yayınladığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

Ortadoğu'nun karanlık bir kuyu olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor. Kanıtlanan son ilişki MOSSAD-Barzani ilişkisidir. MOSSAD, İsrail'in gizli istihbarat örgütüdür. Bu örgütün, Kürt lideri Molla Mustafa Barzani ile ilişkileri olduğu söylense daha önce kim inanırdı?

Barzani'nin CIA ile ilişkisi artık belgelendi. Kimse bu ilişkiye, "Hayır olmadı" diyemiyor. CIA-Barzani ilişkileri biliniyordu da MOSSAD-Barzani ilişkileri bilinmiyordu. MOSSAD' ın Barzani ile ilişkileri Londra ve Sydney'de yayınlanan "Israel's Secret Wars-A History of Israel's Intelligence Services" adlı kitapta sergileniyor.

Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington'daki Brooking Enstitüsü'nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris tarafından yazılmış. Kitapta MOSSAD-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve MOSSAD yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor. Önsözde, kitabın yayından önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor.

Kitapta 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, MOSSAD'ın Kürtlerle ilişki kurduğu (sayfa.327), Mısırlı ünlü gazeteci Hasan el-Heykel'in İsrailli subayların Kürtler aracılığıyla Irak'tan radyo bağlantıları kurduğunu 1971 yılında açıkladığı anlatılıyor.

1969 yılı Mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırının da İsrail tarafından yapıldığı açıklanıyor. 1972 yılında imzalanan Sovyet-Irak Dostluk Antlaşması 'ndan sonra İran Şahı ABD Başkanı Nixon ile gizli görüşme yapıyor; bu gizli görüşmeden sonra CIA tarafından "Kürdistan Demokratik Partisi"ne üç yıl içinde 24 milyon dolar gönderiliyor.

Barzani'nin Irak rejimine karşı ayaklandığı yıllarda, ABD-İsrail-İran üçlüsü bu ayaklanmayı destekliyor. Barzani-ABD ilişkileri, ABD Dış işleri eski bakanı Henry Kissinger eliyle yürütülüyor.

MOSSAD-Barzani ilişkileri de İsrail'in Tahran'daki askeri ateşesi Yaakov Nimrodi (MOSSAD Ajanı) aracılığı ile gerçekleşiyor.

Nimrodi'nin üstlendiği görev ilginç: Nimrodi Sovyet silahlarının Barzani'nin eline geçmesinde rol oynuyor. (sayfa. 328-329) Kitapta, MOSSAD'dan Kürtler 'e 50 milyon dolar para verildiği, ABD kaynaklarına dayanarak açıklanıyor. (sayfa.328)

70'li yıllardaki bu ilişkiler bugün sürüyor mu? Kitaba göre sürüyor. "Körfez Savaşı sırasında Irak 'ın attığı Scud füzelerinin Tel-Aviv'e düşmesi üzerine bu ilişkiler yeniden başladı. (sayfa.521) Baba Molla Mustafa Barzani ile kurulan ilişkiler, şimdi de oğul Mesud Barzani ile sürüyor.

MOSSAD, Barzani'ye Avrupa kahvelerinde çekler vererek bu desteği sürdürüyor. Kitapta, Mesud Barzani'nin İsrail 'e gizlice giderek yardım istediği yazılıyor. Bu ilişkiler sürüyor ve anlaşılıyorki daha da sürecek... Gizli yollarla sürecek, açık yollarla sürecek...

İlgi belli...

İlişki de belli...

Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?