Uğur Mumcu’nun eşi kimdir?

Uğur Mumcu’nun eşi Şükran Güldal Mumcu, 20 Eylül 1951 tarihinde Deniizli’de doğdu. Liseyi TED Ankara Kolejini bitiren Güldal Mumcu, 1974 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1975-1979 yılları arasında Devlet Yatırım Bankası'nda proje değerlendirme uzmanı olarak görev aldı. 1976 yılında ise gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile evlendi. 1977 yılında oğulları Özgür, 1981 yılında da kızları Özge dünyaya geldi.

Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin ardından 1994 yılında oğlu ve kızı ile beraber Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 23. Dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Şükran Güldal Mumcu, 10 Ağustos 2007'de TBMM Başkanvekilliğine getirildi. 2007-2015 yılları arası TBMM Başkanvekilliği görevini yürüttü. 24. Dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi.