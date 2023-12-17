Uğur Mumcu suikastında MOSSAD izi!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Onlardan biri de Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş’a ait. Suikastın arkasında Siyonist İsrail’in istihbarat örgütü Mossad’ın olduğunu belirten Karakuş, şunları anlattı: “Kimin nereden geldiği, nereye gittiği tarafımdan biliniyor. Ben hepsini biliyorum. O günkü güvenlik güçlerinin de işin içerisine girip, bir şekilde gitmelerini temin ettiklerini söylüyorum, Esenboğa’daki bilgisayarları arızalandırdılar, hiçbir pasaport kontrolü yapılmadan gittiler.”

MOSSAD-PKK ilişkisini yazmıştı

Karakuş’un ardından bir açıklama da dönemin şahitlerinden İsmail Nacar’dan geldi. Araştırmacı-yazar Nacar, şunları dile getirdi: “İslami uyanmayı, hassasiyeti geriletmek için bu suikastı gerçekleştirdiler. Bir de Mumcu’dan da rahatsız oluyorlardı. Mumcu, Mossad ve PKK’nın irtibatından bahsediyordu, Mossad’ın Öcalan’a 1 milyon dolar verdiğini de makalesinde yazmıştı. Yani bir taşla iki kuş vurdular. Faili meçhul olayları derin yapılara doğru araştırıcı bir gazeteci hüviyetiyle yaklaşıp yazıyordu. Yaşanan olayların laik kesimin Müslümanlara yakıştırdığı gibi olmadığının da ipuçları veriyordu. Birtakım olaylara ışık tutuyordu, karanlık işleri deşifre ediyordu. Hem onu ortadan kaldırdılar hem de sol gelenekten geldiği için Müslümanlara iftira ettiler.”