Uğur Mumcu cinayetini bile AK Parti’ye yıkmaya çalıştılar

yeniakit.com.tr

Sedat Peker’in yayınladığı son videoda Uğur Mumcu hakkında söyledikleri gündem oldu. Peker, Mumcu cinayetinden Mehmet Ağar’ı sorumlu tuttu. Peker’in açıklamalarının ardından muhalif basın da harekete geçti. Sedat Peker’in mutlak doğru kabul eden Cumhuriyet ve BirGün gibi CHP yandaşı gazeteler, 1993’te işlenen cinayete karşı ilginç bir tavır takındı. Süleyman Demirel’in Başbakan, Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde öldürülen gazeteci Uğur Mumcu cinayetini AK Parti’nin üstüne yıkmaya çalışan Cumhuriyet ve BirGün, pes dedirten haberlere imza attı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Cumhuriyet ve BirGün’ün haberleri de masaya yatırıldı.

Cinayet işlendikten sonra da Mehmet Ağar’ın işaret edildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, CHP zihniyetinin iktidar olduğu dönemde, Cumhuriyet ve BirGün’ün neden cinayetin peşine düşmediğini sordu. Karahasanoğlu, “Erdal İnönü Başbakan Yardımcısı, Demirel Başbakan olsun, sabahtan akşama kadar bunlara güzellemelerde bulunun, sonra gelin o cinayetlerin hesabını AK Parti'den sormaya çalışın” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Buyurun cevap verin, neden sorgulamadınız? Deliller tazeyken, dört dörtlük delil toplama imkanı varken, siz bu soruşturmayı yapmadınız da, 25 yıl sonra sen çıkıp bunu AK Parti'nin üstüne yıkmaya çalışırken ne güzel iş bu ya? Erdal İnönü Başbakan Yardımcısı, Demirel Başbakan olsun, sabahtan akşama kadar bunlara güzellemelerde bulunun, sonra gelin o cinayetlerin hesabını AK Parti'den sormaya çalışın. Sol çevreler kendi kalelerine gol atıyorlar. Vatandaşlar bu işi çok iyi tahlil eder. Cumartesi annelerinde de aynı riyakarlığı yapıyorlar.

(Mehmet Ağar'ı yargılamayanlar) Kim? CHP'ye koşan Naci Ünver'ler. Tayyip Erdoğan'ı bir haftanın içerisinde mahkum eden hakimler. Her şeyin suçlusu şimdi Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi sizin yapmadığınız yargılamaların yürütmediğiniz davaların suçlusu biz olduk. Siz iktidarda olun; cinayet işlensin, faili biz olalım.”