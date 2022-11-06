Uğur Işılak isyan etti! "Antidemokratik kararı kınıyorum"

Sanatçı Uğur Işılak'ın Londra'da vereceği konser 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi. Işılak verilen kararın ardından yetkililere tepki gösterdi.

"Art niyetin farklı tezahürü"

Sanatçı Uğur Işılak skandal kararı sosyal medya hesabından yaptığı "Yarın Londra’daki konserimiz, güya 'güvenlik sebebiyle' İngiliz yetkilileri tarafından iptal edilmiştir." açıklamasıyla duyurdu.

Kararın bir gün kala tebliğ edilmesine de tepki gösteren Işılak; "Her defasında, iptalin 1 gün kala beyan edilmesi de art niyetin farklı bir tezahürüdür." dedi.

"Antidemokratik kararı kınıyorum"

Art niyetli bu skandal kararı demokratik bulmadığını da dile getiren Uğur Işılak, "Bu antidemokratik kararı kınıyor, vatandaşlarımızdan özür diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

"Bizim için büyük hayal kırıklığı"

Avrupa Birliği Türkiye Demokratları Birliği de konserin iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"06.11.2022 Pazar günü Londra’da organize etmeyi planladığımız Uğur Işılak ile 'Bir Saz Bir Söz' programımız maalesef otel yönetimi tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edilmiştir.

İngiltere’de Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin inşası için yapmış olduğumuz bu programın iptal olması bizim için bir hayal kırıklığıdır. Önümüzdeki süreç içerisinde bu programı tekrar yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

Maalesef İngiltere’de Türk toplumunun program yapabileceği bir yerinin olmaması ve derneklerimizin bundan faydalanamaması çok büyük bir açık olarak tekrar önümüze geliyor."

Terör örgütü PKK ve FETÖ iş birliği

Sanat dünyasında Anadolu'nun halk ozanı geleneğinin son temsilcilerinden kabul edilen Uğur Işılak'ın konserinin güvenlik bahanesiyle iptal edilmesinin arka planında terör örgütü PKK ve FETÖ'cü lobilerin iş birliğinin olduğu belirtildi.