Uğur Dündar'ın MİT'çi Hiram Abas'tan silah eğitimi aldığı görüntüler gündem oldu!

'Bay Pipo' olarak bilinen ünlü MİT Başkan Yardımcısı Hiram Abas'tan silah atış eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Abbas’ın, ağzında piposuyla Dündar’a silahı nasıl tutacağını, nasıl ateş edeceğini ve ateş ederken nelere dikkat edeceğini anlattığı görülüyor.

Görüntünün hangi yılda ve nerede çekildiği öğrenilemezken, adı pek çok faili meçhul cinayet ve karanlık olayla anılan istihbaratçıdan eğitim almış olması tartışmaları da beraberinde getirdi.