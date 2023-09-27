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Gündem Uğur Dündar'ın MİT'çi Hiram Abas'tan silah eğitimi aldığı görüntüler gündem oldu!
Gündem

Uğur Dündar'ın MİT'çi Hiram Abas'tan silah eğitimi aldığı görüntüler gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 16:54:00 -

Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın MİT'çi Hiram Abas'tan silah eğitimi aldığı görüntüler ortaya çıktı.

'Bay Pipo' olarak bilinen ünlü MİT Başkan Yardımcısı Hiram Abas'tan silah atış eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Abbas’ın, ağzında piposuyla Dündar’a silahı nasıl tutacağını, nasıl ateş edeceğini ve ateş ederken nelere dikkat edeceğini anlattığı görülüyor. 

Görüntünün hangi yılda ve nerede çekildiği öğrenilemezken, adı pek çok faili meçhul cinayet ve karanlık olayla anılan istihbaratçıdan eğitim almış olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

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