Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e: Soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor!

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yarışında 824 oy alarak rakipleri Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ı geride bırakan Uğur Dündar, başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamada, Kır ve Yılmaz'a teşekkür ederken Küçük'ü yerden yere vurdu. Dündar, Küçük için, "Ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor." dedi.

'Adaylığımdan rahatsızlık duyan küçük bir azınlık da var'

"Adaylığımızdan memnun olanlar kadar, manevi değeri büyük bu göreve talip olmamızdan yüksek derecelerde rahatsızlık duyan, Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var." diyen Dündar, Vefa Küçük'ü işaret ederek, "Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Vefa Küçük. Öyle ki, beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, seçim propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor." ifadelerini kullandı.

'Soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor'

Uğur Dündar, Vefa Küçük'ü eleştirdiği sözlerine şöyle devam etti:

Süreç boyunca kullandığı kelimelere bir bakın: "Korkuyor", "Karşıma çıkamaz", "Rövanş", "Hesaplaşma", "Sattı", "Proje", "Kan Davası", "Darbe", "İhanet". Bunları bana, hepinizin çok yakından tanıdığı Uğur Dündar'a söylüyor ve bu büyük makamı, bu sözcüklerle kirletiyor, küçültüyor! Ve ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor.