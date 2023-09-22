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Medya Uğur Dündar’dan şok itiraf! Şu rezalete bakar mısınız?
Medya

Uğur Dündar’dan şok itiraf! Şu rezalete bakar mısınız?

Yeniakit Publisher
2023-09-22 10:30:00 -
Uğur Dündar’dan şok itiraf! Şu rezalete bakar mısınız?

Sözcü gazetesinin CHP amigosu yazarlarından Uğur Dündar, CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel’in, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarının önemli bir bölümünün varlığından, seçimlerden sonra medyada çıkan haberler sayesinde haberdar oldum” şeklindeki çıkışını değerlendirdi.

Sözcü gazetesinin CHP amigosu yazarlarından Uğur Dündar, CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel’in, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarının önemli bir bölümünün varlığından, seçimlerden sonra medyada çıkan haberler sayesinde haberdar oldum” şeklindeki çıkışını değerlendirdi. Söz konusu durumu “rezalet” olarak nitelendiren Dündar, CHP’nin nasıl bir pisliğin içinde debelendiğinin itirafı niteliğindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Şu rezalete bakar mısınız? Partiyi Meclis’te temsil eden en yetkili kişi, Genel Başkanın danışmanlarının önemli bir bölümünün varlığından, seçimlerden sonra medyada çıkan haberler sayesinde haberdar olmuş!.. Hele Atatürk’e ve Kılıçdaroğlu’na hakaretler eden bir kişinin Atatürk’ün kurduğu partide danışman olmasını, dahası kendisine özel bir oda ayrılmasını, içine hiç mi hiç sindirememiş. Kemal Bey’e saygısızlık yapmamak için azami özen gösterdiği konuşması sırasında kimler tarafından önerildiklerini bilemediği, kamuoyunun büyük tepkisini çeken iki kişiden söz ederken öylesine öfkelendi ki “O odalar inşallah başlarına yıkılır!” demekten kendini alamadı.”

 
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Yorumlar

sos

Adam 100 yasina gelmis halen konusuyor. Turkiyeye bir gram katkisi olmayan, insanliga bir zerre faydasi olmayan bu adam , halen kaymak yemeye devam..bu gibilerini ayakta tutanlara da yaziklar olsun

hasel

Dündar efendi,Muhalefette rezaletmi arıyorsun.Ne tarafa bakarsanız bulursunuz.Bir de bu türden insanları destekliyorsunuz.Yanlış yoldasınız.
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