Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Gazetecileri eşya gibi kullandılar

Uğur Dündar, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV’den ayrılış sebebi ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Dündar, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın seçimde sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığını, o gün hem Aslı Baykal'ın hem Deniz Baykal'ın gözünde bittiğini söyledi.

Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: