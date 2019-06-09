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Uğur Dündar'dan flaş karar! Binali Yıldırım'ın teklifini reddetti

CHP yandaşı Uğur Dündar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği ortak canlı yayında moderatörlük yapmayacağını duyurdu.

09 Haziran 2019 Pazar 00:26
Uğur Dündar'dan flaş karar! Binali Yıldırım'ın teklifini reddetti

Gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği ortak canlı yayında moderatörlük yapmayacağını açıkladı.

Uğur Dündar, adayların kendisini tercih etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve moderatörlük yapmayacağını belirtti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, şunları kaydetti:

- Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.

- Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

- Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 00:26
  1. Uğur Dündar

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