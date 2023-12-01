Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...

İmamoğlu uzun bir aradan sonra ilk defa Halk TV canlı yayınına katıldı.

İmamoğlu'nun yayını ne sosyal medyada ne de diğer platformlarda ilgi görmedi.

Durumu fark eden Sözcü yazarı Uğur Dündar, gölge başkan İmamoğlu'na tokat gibi bir mesaj gönderdi.

Dündar, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aylar sonra bu akşam canlı yayına çıktı, ama X'te TT değil! Düşündürücü..." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar bir süre sonra mesajını geri sildi.

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