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Gündem Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...
Gündem

Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...

Yeniakit Publisher
2023-12-01 01:06:00 - 2023-12-01 01:27:49
Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...

Sözcü yazarı Uğur Dündar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi esen rüzgarından eser kalmadığını ima etti.

İmamoğlu uzun bir aradan sonra ilk defa Halk TV canlı yayınına katıldı.

İmamoğlu'nun yayını ne sosyal medyada ne de diğer platformlarda ilgi görmedi.

Durumu fark eden Sözcü yazarı Uğur Dündar, gölge başkan İmamoğlu'na tokat gibi bir mesaj gönderdi.

Dündar, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aylar sonra bu akşam canlı yayına çıktı, ama X'te TT değil! Düşündürücü..." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar bir süre sonra mesajını geri sildi.
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