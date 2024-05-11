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Medya Uğur Dündar’dan büyük rezalet! Sen hangi dünyada yaşıyorsun be adam?
Medya

Uğur Dündar’dan büyük rezalet! Sen hangi dünyada yaşıyorsun be adam?

Yeniakit Publisher
2024-05-11 17:30:00 -
Uğur Dündar’dan büyük rezalet! Sen hangi dünyada yaşıyorsun be adam?

CHP'li belediyeler, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ederken, CHP amigosu Uğur Dündar’dan “Sen hangi dünyada yaşıyorsun be adam” dedirten bir yazı geldi. Dündar, CHP’li belediye başkanlarına gaz verdiği Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

CHP'li belediyeler, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ederken, CHP amigosu Uğur Dündar’dan “Sen hangi dünyada yaşıyorsun be adam” dedirten bir yazı geldi. Dündar, CHP’li belediye başkanlarına gaz verdiği Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: 

“(…) CHP tarihi bir fırsat yakalamış durumda.

Yerel yöneticiler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek zorundalar. Bunun için bir yandan “halkçı-sosyal belediyeciliğin” en başarılı örneklerini verirlerken, diğer yandan da borç yığınını eritmenin uğraşı içine girmeleri gerekecek. Bunu da bütçelerini değerli projeler için başarıyla uygulayıp, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla gerçekleştirecekler. Böylece görev sürelerinin bitiminde sağlayacakları başarıyla, CHP’yi siyasi iktidara taşıyacaklar. (…)”

 
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