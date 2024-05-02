Uğur Dündar’a çıtını çıkaramamıştı! Ahlaksızlığa pis pis gülen Ece Üner yargı dağıtmaya kalktı

RECEP YEŞİL

CHP yandaşı Ece Üner, laf salatası yapmaya devam ediyor.

Aklınca duyar kasan Üner, 1 Mayıs tedbirleri üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı.

Ece Üner, "Hangisi sizsiniz? Cumhuriyet düşmanları Filistin’i bahane edip şeriat çağrısı yapsın diye miting alanı bile olmayan Galata Köprüsü sonuna kadar açılıyor; Taksim işçi ve emekçiye kapalı. Taksim’de Suriyelilere bayraklarıyla kutlama yapmak serbestti, kendi vatandaşımıza işçi bayramını kutlamak yasak. Bozdoğan Kemeri düşman işgalinden korunur gibi halktan korunurken; sınırlardan milyonlarca kaçak ve potansiyel suçluların geçişi serbest. Taksim’in sınırları ülkenin sınırlarından daha iyi korunuyor izlenimi veriyorsunuz. Hangisi sizsiniz? Özgürlükçü anayasa isteyen mi, bugün İstanbul’u koca bir hapishaneye çeviren mi? Bana yasal, sana yasak. Hakikaten ben kendi adıma şizofren oldum bu ülkede onu söyleyeyim." safsatasında bulundu.

Pis pis güldü

Hakkında babalık davası açılan gazeteci Uğur Dündar'ın katıldığı canlı yayında "O dönem ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki" demesi sunucu Ece Üner'i pis pis gülmüştü.

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İnsanların acısını reklam malzemesi yaptı

2021 yılında 'Ece Üner ile Susma' programı için hazırlanan tanıtım filminde Üner, ''Bir kadın, sokak ortasında, kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi. Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekli dağladı.'' dedikten sonra gözlerini kapatarak reklam yapmıştı.

Ardından gelen çığlık seslerinin, eski eşi Fedai Baran tarafından katledilen Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddia edildi. Ayrıca fragmanda, Üner'in gözyaşları dökmeye çalışması da büyük tepki çekmişti.

CHP'nin yayın organı Sözcü TV'den başka gidecek kapı bulamayan Ece Üner'in utanmadan sıkılmadan ekranlara çıkması tepkilere neden olmaya devam ediyor.