Uğur Dündar vaz mı geçiyor? 'Kabul etmemem öneriliyor'
CHP yandaş Uğur Dündar'ın Binali Yıldırım'ın canlı yayın teklifine ayak sürmeye başladı. Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tehditler aldığını belirterek 'Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor' dedi.08 Haziran 2019 Cumartesi 21:11
Uğur Dündar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın için 'Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor' dedi.
Dündar Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli Tv'cisi olduğumu,50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!"
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