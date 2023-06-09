Uğur Dündar seçim hezimetinin acısını canlı yayında çıkartıyor! Kılıçdaroğlu'nu terleten anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında, topyekün muhalefetin desteğini almasına karşın seçimleri kaybedince, kendisini pohpohlayanlar tarafından yerin dibine sokulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu.

Sözcü TV'de, Alişer Delek moderatörlüğünde Uğur Dündar, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu verdiği cevaplarla sosyal medyada dalga konusu oldu.

Seçimler için, "Kazanamadık ama ağır bir yenilgi almadık" diyen Kılıçdaroğlu, daha önce yere göğe sığdıramayıp, Erdoğan'ın muhakkak kaybedeceğini söyleyerek algı operasyonu yapanlardan Uğur Dündar ve İsmail Saymaz tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Canlı yayında Dündar, Kılıçdaroğlu'na, "İktidarın en zayıf olduğu dönemde yenemeyecekseniz ne zaman yeneceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu ise yine kaçamak bir cevap vererek, "Efendim bu bir yarış" ifadelerini kullandı.

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