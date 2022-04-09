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Spor Uğur Dündar, Mustafa Kemal'in adını kullana kullana kendini seçtirdi!
Spor

Uğur Dündar, Mustafa Kemal'in adını kullana kullana kendini seçtirdi!

"Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım" diyen Sözcü gazetesinin CHP yandaşı yazarı Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin yeni Divan Kurulu başkanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 16:38:00 - 2022-04-09 16:44:46
Uğur Dündar, Mustafa Kemal'in adını kullana kullana kendini seçtirdi!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır, YDK başkanlığı için yarıştı.

14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy kullandı.

824 oy alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Mustafa Kemal'in adını kullanana kullana kendini seçtirdi

Sözcü gazetesinin CHP yandaşı yazarı Uğur Dündar, seçimden önce yaptığı açıklamada "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım" edebiyatını yapmıştı.

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