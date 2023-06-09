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Medya Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! 'Bu delege ile yine siz seçilirsiniz'
Medya

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! 'Bu delege ile yine siz seçilirsiniz'

Yeniakit Publisher
2023-06-09 23:53:00 -
Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! 'Bu delege ile yine siz seçilirsiniz'

Uğur Dündar, 'Kurultay'da aday olacak mısınız' sorusuna kaçamak cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sözcü TV canlı yayınında köşeye sıkıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında, topyekün muhalefetin desteğini almasına karşın seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası Sözcü TV'ye çıkarak sessizliğini bozdu.

Alişer Delek moderatörlüğünde Uğur Dündar, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, canlı yayında kaçamak cevaplar verdi.

'Kurultay'da aday olacak mısınız' sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu'nu, birkaç gün önce istifasını isteyen Uğur Dündar köşeye sıkıştırdı.

'Bu partide herkes aday olabilir' diyen CHP liderine Dündar, Muharrem İnce'nin adaylık olayını örnek göstererek, "Sizden sonra gelecek kişiye el vermezseniz bu delege yapısıyla kurultay yine sizi seçer" ifadelerini kullandı.
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