Uğur Dündar itiraf etmişti! İsmail Saymaz'ı Yılmaz Özdil mi yedi?

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İsmail Saymaz iki gün önce, daha geçtiğimiz aylarda transfer olduğu Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu.

İsmail Saymaz'dan basın özgürlüğü itirafı

Sözcü'de yayımlanan son yazısında “Yirmi yılı devirdiğim gazetecilik hayatımın en özgür günlerini yaşadığımı söylemeyi borç biliyorum.” ifadelerine yer vererek 'basın özgürlüğü' itirafında da bulunan Saymaz, okuyucularına veda etti.

Halk TV'de devam edecek

Hükümet ve İslamiyet aleyhine yazılarına Sözcü'nün ekürisi olan CHP yandaşı Halk TV'de devam edeceği öğrenilen Saymaz'ın, Sözcü'den neden ayrıldığı merak konusu olurken akıllara Uğur Dündar'ın Yılmaz Özdil'le kavgaya tutuştuğu dönemdeki itiraf dolu açıklaması geldi.

Uğur Dündar'dan 'Yılmaz Özdil kıskanıyor' itirafı

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Özdil'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle kavgaları gündeme bomba gibi düşen Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan gibi isimleri kıskandığını söylemişti.

Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinde yazan İsmail Saymaz'dan rahatsız olduğunu belirten Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:

Attığı mesajların nedenini tahmin ediyorum az çok... İsmail Saymaz'a takmış kafayı... Ne olursa olsun Saymaz genç bir arkadaşımız ve ben genç arkadaşlarımızın önünü açmak isterim.

Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan bunlar başarı kulvarında yürüyen arkadaşlarımız biz onlara ön açıcı olmalıyız. Biz zaten başarıya doyduk.

İsmail Saymaz'ı Yılmaz Özdil mi yedi?

Uğur Dündar'ın yakın zamanda Tele1 ekranlarında sarf ettiği bu sözler akıllara 'İsmail Saymaz'ı Yılmaz Özdil mi yedi?' sorusunu getirdi.