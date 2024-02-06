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Gündem

Uğur Dündar CHP'ye golü çaktı! ‘Alın size anket’

Yeniakit Publisher
2024-02-06 14:27:00 -

53 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş bölge halkı tarafından "istifa" sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP yandaşı Uğur Dündar, Savaş'ı yeniden aday gösteren partisine 'alın size anket' sözleriyle tepki gösterdi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da gerilim tavan yaptı.

Lütfü Savaş kalabalığın arasında kaldı

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremin birinci yılında bir araya gelen bölge halkı tarafından protesto edildi. 

Uğur Dündar CHP'ye golü çaktı!

"İstifa" sloganları ve yuhalamalarla protesto edilen Savaş'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisine golü çakan CHP yandaşı Uğur Dündar, "CHP yönetimi, alın size anket!.." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüme karşı miting yapmıştı

6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı ortaya çıkmıştı.
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O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.

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