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Uğur Dündar açıkladı: Yeni kanal kuruluyor! CHP mi finanse edecek, Batı mı?

Türkiye’de sayısı giderek artan Batı menşeli casus medya organları son zamanlarda dikkat çekerken, Uğur Dündar yeni bir TV kanalının kurulacağını duyurdu. Bu durum akıllara, “Yeni kanalı CHP mi finanse edecek, Batı mı?” sorusunu getirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 13:28
Uğur Dündar açıkladı: Yeni kanal kuruluyor! CHP mi finanse edecek, Batı mı?

 yeniakit.com.tr  Son zamanlarda Türkiye’de faaliyet yürüten ve yurt dışı menşeli medya organları, yaptıkları hükümet düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik nifak girişimleriyle dikkatleri git gide üstlerine çekmeye başladı. Başını BBC, DW, Sputnik ve Independent’ın çektiği haber siteleri, Türkiye’deki taraflı habercilikleriyle göze batıyor. SETA’nın raporundan sonra iplikleri iyice pazara çıkan söz konusu medya organlarına, başını Sözcü’nün çektiği CHP’li medya organları da destek çıktı. CHP medyasının duayen olarak nitelediği Uğur Dündar, casus gazetelerin ayyuka çıktığı ve SETA’nın raporunun da tartışıldığı bu günlerde, yeni bir TV kanalının kurulacağını duyurdu. Dündar’ın duyurusu, akıllara, “Yeni televizyon kanalını, başında Tuncay Özkan’ın bulunduğu CHP medya ekibi mi finanse edecek, yoksa Batı mı?” sorusunu getirdi.

Dündar açıkladı

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Instagram hesabından; Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile fotoğrafını paylaşarak çok yakında yeni bir televizyon kanalı kurulacağını açıkladı. 

Dündar paylaşımında, “Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk. Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!..” ifadelerini kullandı.

Bir süre CHP’nin kanalı Halk TV’de, “Halk Arenası” isimli program yapan Uğur Dündar; Lale Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel'in işlerine son verilmesi üzerine Halk TV'nin bu kararını protesto ederek kanaldan ayrılmıştı.

Kim finanse edecek?

Dündar açıklamayı yaptıktan sonra akıllara SETA raporunda da yer alan casus medya sorunu geldi. Türkiye’de varlığını iyice artıran Batı medyası, ülkelerinin Türkiye hakkındaki siyasi düşüncelerine uygun haberler yaparak algı oluşturmaya çalışıyor. Kurulacak olan yeni kanalın da kim tarafından finanse edileceği merak konusu oldu. Kanalın, başını Tuncay Özkan’ın çektiği CHP’nin medya ayağının mı, yoksa Batı tarafından mı finanse edileceği sorusu akılları kurcalamaya başladı.

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CHP’nin medya patronu: Tuncay Özkan

CHP’li Tuncay Özkan, uzun süre çeşitli gazetelerde ve TV kanallarında çalıştı. Ardından, Kanaltürk'ü kurdu, 2008’de FETÖ’cü Akın İpek'e sattı. Hemen ardından Kanal BİZ'i kurdu, bir süre sonra kapatmak zorunda kaldı. Özkan’ın, 2018'de KRT TV'yi aldığı söylendi ve kanalın CHP tarafından fonlanacağı belirtildi. Yeni kanalda da CHP’li Özcan’ın emeğinin olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:28
  1. BBC
  2. DW
  3. Sputnik
  4. Independent
  5. Tuncay Özkan
  6. Uğur Dündar
  7. Sözcü
  8. yeni kanal

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