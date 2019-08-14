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Uğur Doğan kimdir? Uğur Doğan intihar mı etti? Uğur Doğan öldü mü?

Reyting uğruna evlendirme programları adı aldında yıllardır toplumun aile yapısına dinamit koydular. Bu programlar sonucu ünlenen bazı isimlerin sonu ise hüsran oldu. 25 yaşındaki damat adaylarından Uğur Doğan, siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Uğur Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı yine iddialar arasında.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:49
Uğur Doğan kimdir? Uğur Doğan intihar mı etti? Uğur Doğan öldü mü?

Reyting uğruna evlendirme programları adı aldında yıllardır toplumun aile yapısına dinamit koydular. Bu programlar sonucu ünlenen bazı isimlerin sonu ise hüsran oldu. 25 yaşındaki damat adaylarından Uğur Doğan, siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Uğur Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı yine iddialar arasında.

İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan’ın intihar ettiği konuşuluyor. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal’la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan, “Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın” ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya “Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın” notunu düştü. Doğan, siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Uğur Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği yine konuşulan iddialar arasında.

Evlilik programındaki damat adayı fuhuş operasyonunda yakalandı

Evlilik programına katılarak ünlenen Birkan K.’nın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 20 kişi yakalanmıştı. Adana merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda ’eskortluk sitesi’ adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen 2’si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında evlilik programıyla ünlenen damat adayı Birkan K. da vardı.

Yine evlilik programı yine skandal

 

 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:49
  1. Adana
  2. Uğur Doğan kimdir?
  3. Uğur Doğan öldü mü?
  4. Uğur Doğan intihar mı etti?

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