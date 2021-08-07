Uğur Aktaş kimdir kaç yaşında? Uğur Aktaş başarıları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi. Sporseverler bu haberin ardından 'Uğur Aktaş kimdir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Uğur Aktaş kim?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi. Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı. Uğur Aktaş kim?
Uğur Aktaş kimdir kaç yaşında? Uğur Aktaş başarıları
Uğur Aktaş 10 Ekim 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. Uğur Aktaş, liseyi üçüncülükle bitirmiştir. Tam burslu olarak girdiği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Uğur aktaş'ın başarıları şöyle:
2015 Bakü Avrupa Oyunları, ”kumite bronz madalya”
2018 Madrid Dünya Karate Şampiyonası, ”kumite bronz madalya”
2019 Dubai Karate 1 – Premier Lig, ”kumite altın madalya”
2019 Salzburg Karate 1 – Seri A, ”kumite gümüş madalya”
2019 Guadalajara Avrupa Karate Şampiyonası, ”kumite altın madalya”
2019 Rabat Karate 1 – Premier Lig, ”kumite bronz madalya”
2019 İstanbul Karate 1 – Seri A, ”kumite gümüş madalya”
2019 Şangay Karate 1 – Premier Lig, ”kumite altın madalya”
2019 Montreal Karate 1 – Seri A, ”kumite altın madalya”
2019 Minsk Avrupa Oyunları, ”kumite gümüş madalya”
2019 Santiago Karate 1 – Seri A, ”kumite altın madalya”
2019 Madrid Karate 1 – Premier Lig, ”kumite altın madalya”
2020 Santiago Karate 1 – Seri A, ”kumite gümüş madalya”
2020 Paris Karate 1 – Premier Lig, ”kumite bronz madalya”
2020 Salzburg Karate 1 – Premier Lig, ”kumite altın madalya”
2021 Porec Avrupa Karate Şampiyonası, “kumite altın madalya”