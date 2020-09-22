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Dünya Uganda’daki İngiliz sembolü üniversite alevlere teslim oldu
Dünya

Uganda’daki İngiliz sembolü üniversite alevlere teslim oldu

Uganda’da Afrika’nın en köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen Makerere Üniversitesinin ana kampüs binası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:37:00 -
Uganda’daki İngiliz sembolü üniversite alevlere teslim oldu

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, başkent Kampala’daki ana kampüste dün yangın çıktı. İlk belirlemelere göre çatıda başlayan yangın daha sonra alt katlardaki muhasebe ve arşiv odalarına yayıldı. Yangın sonucunda tarihi bina kullanılamaz hale geldi. Binayı ziyaret eden Eğitim Bakanı Janet Museveni, trajik olayın üniversitenin yeniden inşası için fırsat olabileceği açıklamasını yaptı. 20. yüzyıl İngiliz mimarisinin benzersiz örneklerinden biri olarak gösterilen ve “Fildişi Kulesi (Ivory Tower)” olarak da anılan bina uzun yıllardır öğrencilere hizmet ediyordu.

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