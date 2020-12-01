Uganda, seçim öncesi bazı yabancı gazeteci ve STK temsilcilerini sınır dışı etti

İSTANBUL (AA) - Uganda'da gelecek ay düzenlenecek genel seçimler öncesinde bazı yabancı gazeteci ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin ülkeden sınır dışı edildiği bildirildi.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, seçimleri izlemek için Uganda'ya gelen Kanada'nın CBC kanalından 3 gazeteci, yasal izinlere sahip olmalarına rağmen gerekçe gösterilmeden ülkeden sınır dışı edildi.

Ülkede geçen ay, bir uluslararası haber ajansının sorumlusu günlerce gözaltına tutulurken ABD ve Avrupa merkezli 2 sivil toplum kuruluşunun başındaki isim de sınır dışı edildi.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve hükümet yetkilileri, yabancı bazı kişi ve kuruluşları, ülkede rejim değişikliği yapmaya çalışmakla suçluyor.

- Seçim öncesinde 50 kişi öldü

Seçimler öncesinde gerginliğin had safhada olduğu ülkede, 34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de adaylar arasında.

Devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda, geçen haftalarda 50 kişi hayatını kaybetti.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimlerde, 11 başkan adayı yarışacak.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.