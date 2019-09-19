Ufuk Uras'tan 'faiz' uyarısı: Peygamber'in kriterlerine göre sizce memlekette kaç Müslüman kalmıştır?
ÖDP'li Ufuk Uras, Müslümanları faiz konusunda uyararak Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in sözlerini hatırlattı: "Hz. Muhammed'e dinin 9 açık hükmü sorulduğunda, saydıklarından bir tanesi de faiz yememektir."19 Eylül 2019 Perşembe 22:51
Taha Emre Özdemir Ankara
ÖDP'li Sosyalist Siyasetçi Ufuk Uras, twitter hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. Uras paylaşımında faiz konusuna değinerek, şunları söyledi:
"Hz. Muhammed'e dinin 9 açık hükmü sorulduğunda, saydıklarından bir tanesi de faiz yememektir. Peygamberin kriterlerine göre sizce memlekette kaç Müslüman kalmıştır?"
"Devlet politikasından başlayalım"
Öte yandan Uras'ın paylaşımına cevap yazan bir kullanıcı dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Devlet politikalarının değişmesi için çağrıda bulunan vatandaş "Ufuk bey faizi meşru kılan devlet politikalarıdır. Madem Müslümanlaştırma derdiyle dertlendiniz o zaman devletten başlayalım. Yıllar önce Erbakan Hoca bu yönde hamle attığında "irtica hortladı" demiştiniz. Şimdi siz sorgulamaya başladınız o zaman Erbakan Hoca'nın dediklerini." dedi.
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