Ufuk Uras Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
23. Dönem Milletvekili Ufuk Uras, Millet İttifakı'ndaki aday sorunuyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
23. Dönem Milletvekili Ufuk Uras TV5’te yayınlanan Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz’in sunduğu 4.Güç programına konuk oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt Meselesi” çıkışını değerlendiren Uras, “Muhtemelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak” açıklamasında bulundu.
Ufuk Uras "Gördüğüm kadarıyla Millet İttifakın’da muhtemelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak. Esnek bir beraberlik sağlanacak. Genel olarak durum böyle.” dedi.