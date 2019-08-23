0553 313 94 23

Ufuk Cömez, esnaf ziyaretlerine ara vermiyor

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, günaşırı esnaf ziyareti gerçekleştiriyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:25
Ufuk Cömez, esnaf ziyaretlerine ara vermiyor

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, günaşırı esnaf ziyareti gerçekleştiriyor. Özellikle parti binasına gelirken yürümeyi tercih eden Başkan Cömez, güzergahını mutlaka çarşı ve Pazar kurulan bölgelerden seçiyor. Cömez, haftanın tüm iş günlerinde kapalı çarşı bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek, buradaki esnafın halini hatırını sorarak onlara, “Sadece seçim üstü oy istemeye gelmiyoruz. Her zaman sizinleyiz" mesajı veriyor.


Bursa’nın kalbi sayılan ve 17 ilçeden vatandaşın alışverişe geldiği Kapalı Çarşı ve hanlar bölgesini mesken tutan Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, çarşı esnafına partinin çalışmalarını ve belediyenin hizmetlerini anlatıyor. Esnafın ve vatandaşlarında şikayetlerini kulak veren Başkan, aldığı notları ya belediye başkanına yada milletvekillerine ileterek çözüm arıyor.


Özelikle ekonomiye yönelik eleştirilere de cevap veren Cömez, “Bakın biz sadece seçim üstü çarşıya çıkan siyasi bir parti değiliz. Hemen hemen her gün buradayız. Halka hesap veriyoruz. İktidarımızın yaptıklarını anlatıyoruz. Onların şikayetlerini dinleyip çözüme kavuşturuyoruz. Ekonomideki daralma nedeniyle esnafımız biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Ama son günlerde ekonomide güzel gelişmeler oluyor.


İktidarımız gereken önlemleri alıp adımları atıyor. Çok yakında esnafımız rahat bir nefes alacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı’nda zorlanıyor
    1. Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı’nda..
    2. Beşiktaş taraftarı buluşuyor! Muhtemel..
    3. Arzu Gür kimdir nerelidir? İstanbul..
    4. ﻿Aksaray'da otomobil tıra çarptı: Ölü..
    5. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    6. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    7. Bursa'da cinayet sanığı, ölen gencin..
    8. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    9. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    10. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    11. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    12. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    13. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    14. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    15. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    16. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    17. Erzincan'da otomobil bariyerlere..
    18. Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
    19. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç..
    20. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!