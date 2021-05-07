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Biyografi Ufuk Akçekaya kmidir? Ekrem İmamoğlu’nu Ufuk Akçekaya mı şikayet etti?
Biyografi

Ufuk Akçekaya kmidir? Ekrem İmamoğlu’nu Ufuk Akçekaya mı şikayet etti?

CHP İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı olara İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında ellerini arkasında bağlaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı iddia edilmişi. Günlerdir İmamoğlu’nu CİMER’e kim şikayet etti? sorusunun cevabı merak edililyordu. Ufuk Akçekaya’nın “İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim" açıklamasından sonra gözler bir andan Ufuk Akçekaya’ya çevrildi. Peki Ufuk Akçekaya kmidir? Ufuk Akçekaya ne iş yapmakta?

Yeniakit Publisher
2021-05-07 12:00:00 -
Ufuk Akçekaya kmidir? Ekrem İmamoğlu’nu Ufuk Akçekaya mı şikayet etti?

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin şikayet ettiğini söyledi. 37 dakikalık bir video yayınlanan Akçekaya, bu sırada birtakım dosya numaraları da söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nu Ufuk Akçekaya mı şikayet etti?

Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Tokatspor başkanının iddialarını yalanladı. Başar, açıklamasında "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Ufuk Akçekaya kmidir?

İnternet aramaları sonucu ulaştığımız bilgilere göre, eğitim sektörüne çeşitli dershaneler ve Kamp-ı Derya isimli etüt ve ders çalışma merkezlerini kurarak başlıyor. 2019 yılında ise işletme hakkı Ufuk Akçekaya ’ya ait olan Balkan Eğitim Hizmetleri ve Tic. AŞ’nin aldığı Beykent Okullarının Edirne, Tokat, İstanbul Beylikdüzü, Şişli ve Bahçeşehir şubelerini kapattı.

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