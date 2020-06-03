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Spor

UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme kararı

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: - "Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz." - "Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur."

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:52:28 -
UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme kararı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmeleri kararına ilişkin olarak, "Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz." ifadesini kullandı.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana çok zorluklarla karşılaştıklarını ve arkadaşlarıyla bunları aşmasını bildiklerini belirtti.

"İnşallah bunu da aşacağız." sözlerini kullanan Ertuğrul Doğan, UEFA'nın verdiği karara karşı "Safları sıklaştıralım.'' çağrısında bulundu.

Trabzonspor'un ekonomik durumuna da değinen Doğan, " Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın." şeklinde görüş bildirdi.

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