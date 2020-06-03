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Spor

UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme kararı

Trabzonspor Kulübü: "Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz." - "UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:45:10 -
UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme kararı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Bu arada kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun UEFA’nın vermiş olduğu kararla ilgili olarak yarın saat 11.00'de bir açıklama yapılacağı bildirildi. Ağaoğlu'nun açıklamalarının kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı aktarıldı.



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