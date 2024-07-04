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Gündem UEFA'nın skandal kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım sürprizi
Gündem

UEFA'nın skandal kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:27:00 - 2024-07-04 13:34:55
UEFA'nın skandal kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım sürprizi

UEFA'nın soruşturma kararı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya Millileri desteklemeye gidiyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta milli futbolcu Merih Demiral'ın "Bozkurt"lu sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açıldı.

UEFA'nın skandal kararı sonrası Türkiye'den peş peşe tepki yağdı.

Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Başkan ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDİYOR

Bu olaylar yaşanırken Başkan Erdoğan'dan sürpriz bir adım geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan A Milli Takımı, Hollanda maçında desteklemek için Almanya'ya gitme kararı aldı.

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