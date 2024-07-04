UEFA'nın skandal kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım sürprizi
UEFA'nın soruşturma kararı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya Millileri desteklemeye gidiyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta milli futbolcu Merih Demiral'ın "Bozkurt"lu sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açıldı.
UEFA'nın skandal kararı sonrası Türkiye'den peş peşe tepki yağdı.
Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Başkan ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDİYOR
Bu olaylar yaşanırken Başkan Erdoğan'dan sürpriz bir adım geldi.
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Erdoğan A Milli Takımı, Hollanda maçında desteklemek için Almanya'ya gitme kararı aldı.
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