0553 313 94 23

UEFA'nın "sezonun golü" adayları belli oldu

26 Temmuz 2019 Cuma 20:23
UEFA'nın "sezonun golü" adayları belli oldu

ANKARA (AA) - UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylar seçildi.

"https://www.uefa.com/goal-of-the-season/" adlı internet sitesinde videolarıyla yer alan aday 10 golden en çok oy alan, 2018-19 sezonunun en iyi golü seçilecek. Oylamalar, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova yer alıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:23
  1. 2018-19 sezonu
  2. en iyi gol
  3. UEFA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeki araçtan kendini attı
    1. Seyir halindeki araçtan kendini attı
    2. Endonezya'da yanardağ patladı!
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. Aşiretin hanımağasına düğün gibi..
    5. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    6. Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı
    7. Rektörlerden adaylara mesaj var
    8. Mersin'de trafik kazası: 7 yaralı
    9. Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Benim..
    11. Dardeci Sisi'ye terör devleti..
    12. İtfaiyenin anında müdahalesi faciayı..
    13. Fas’ta heyelan: 15 ölü
    14. Sakarya Üniversitesi’ne yaşayan kampüs..
    15. Alaşehir’de 363 kök Hint keneviri ele..
    16. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    17. Bakan Soylu’dan Arnavut Çevik Kuvvet..
    18. ‘Davranış Bilimleri’ deyince ilk adres..
    19. BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'yı..
    20. Erdoğan S400'ün aktif olacağı tarihi..
    21. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
    22. İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da askeri..
    23. GÜNCELLEME - İstanbul merkezli lüks..
    24. UEFA'nın "sezonun golü" adayları belli..
    25. Pazaryeri’nde açılacak balata..
    26. Kolombiya'da 3,5 yılda 289 insan..
    27. Ordu'daki kazada ölen 3 kişi toprağa..
    28. Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih:..
    29. Fransa Bisiklet Turu
    30. Beylikdüzü'ndeki kavga
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!