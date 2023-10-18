UEFA'nın ikiyüzü! Rusya'ya kırmızı kart, İsrail'e yeşil ışık

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte UEFA hemen devreye girerek Rusya ve takımlarına karşı yaptırım kararı aldı.

UEFA, Rusya futbol kulüplerinin 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarına katılmaktan men edildiğini açıkladı.

UEFA yine yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Odatv, Ukrayna yanlısı tutum sergileyen UEFA ve lobisinin Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan maça nasıl etki ettiğini "Maçın hakeminden ince işler... UEFA mafyası Dinamo Kiev'i istedi" başlıklı haberiyle kamuoyuna duyurmuştu.

Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ettiği gerekçesiyle tüm Avrupa kupalarından men eden UEFA, İsrail-Filistin savaşında hastane bombalayan İsrail'e ve takımlarına karşı suskun.

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UEFA konuyla ilgili ne bir kınama mesajı yayınladı ne de yaptırım uyguladı.

UEFA Avrupa Ligi F Grubunda İsrail takımı Maccabi Haifa yer alıyor.

Öte yandan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan maç, İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi." ifadeleri kullanıldı.

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti.

UEFA'nın başkanlığını yapan Aleksander Ceferin, Slovenya doğumlu bir futbol yöneticisi ve avukat.

2011 ve 2016 yılları arasında Slovenya Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptı.

2016 yılında UEFA’nın yedinci Başkanı seçildi ve 2019 ve 2023 yıllarında yeniden seçildi.