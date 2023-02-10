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Dünya UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı
Dünya

UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı

UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 19:39:00 - 2023-02-10 19:46:59
UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı

UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını duyurdu.

UEFA, bugün depremzedeler için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını açıkladı. UEFA, ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak tüm kulüp müsabakalarında depremde ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Final haftasında da ek bağış toplama etkinlikleri düzenleneceği de belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA bu bağışı, bu korkunç trajediye acil insani müdahaleyi desteklemek için yapıyor" ifadelerini kullandı.

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