UEFA'dan Türk gözlemciye kritik görev UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Dinamo Zagreb ile Rosenborg takımları arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada gözlemci olarak görev alacak.

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