UEFA'dan Türk gözlemciye kritik görev
UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Dinamo Zagreb ile Rosenborg takımları arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görev alacak.20 Ağustos 2019 Salı 14:04
UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada gözlemci olarak görev alacak.
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