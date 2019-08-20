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UEFA'dan Türk gözlemciye kritik görev

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Dinamo Zagreb ile Rosenborg takımları arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görev alacak.

20 Ağustos 2019 Salı 14:04
UEFA'dan Türk gözlemciye kritik görev

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada gözlemci olarak görev alacak.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:04
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan
  3. Dinamo Zagreb
  4. Oğuz Sarvan
  5. Rosenborg
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
  7. Maksimir Stadyumu

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