UEFA'dan Tolgay Arslan paylaşımı UEFA'nın resmi sosyal hesabından, Tolgay Arslan'ın Beşiktaş formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool'a attığı gol paylaşıldı.

UEFA, Tolgay Arslan'ın Beşiktaş formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool'a attığı golü paylaştı. UEFA'nın resmi sosyal hesabından, 'tarihte bugün' başlığıyla Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı gol hatırlatıldı. Tolgay'ın golü sonrasında maç uzatmalara gitmiş, ardından penaltı atışlarında Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı.

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