UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a görev

UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a görev30 Temmuz 2019 Salı 14:29
İSTANBUL (AA) - UEFA, Sabri Çelik ile Oğuz Sarvan'ı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın sahasında İrlanda'nın Dundalk takımı ile yarın oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında Sabri Çelik'in görev alacağı belirtildi.
Açıklamada, Oğuz Sarvan'ın ise Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Estonya'nın Flora Tallinn takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görevlendirildiği kaydedildi.
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