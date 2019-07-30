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UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a görev

30 Temmuz 2019 Salı 14:29
UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a görev


İSTANBUL (AA) - UEFA, Sabri Çelik ile Oğuz Sarvan'ı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın sahasında İrlanda'nın Dundalk takımı ile yarın oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında Sabri Çelik'in görev alacağı belirtildi.

Açıklamada, Oğuz Sarvan'ın ise Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Estonya'nın Flora Tallinn takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görevlendirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:29
  1. gözlemci
  2. Oğuz Sarvan
  3. Sabri Çelik
  4. TFF
  5. Türkiye Futbol Federasyonu
  6. UEFA

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