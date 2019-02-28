UEFA’dan Quaresma’ya 3 maç ceza UEFA, Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’ya, Avrupa Ligi’nde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

UEFA, Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’ya, Avrupa Ligi’nde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde karşılaştığı İsveç ekibi Malmö’ye 1-0 mağlup mağlup olarak grubu 3. sırada tamamlamış ve Avrupa’ya veda etmişti. Bu mücadelenin 65. dakikasında siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu, rakip futbolcuya yaptığı faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

UEFA Disiplin Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası Quaresma’nın cezası da belli oldu. Kurul, rakibe yönelik sert hareket nedeniyle 35 yaşındaki oyuncuya 3 maç ceza verdi.

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