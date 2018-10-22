UEFA'dan Özkahya'ya görev

Halis Özkahya, UEFA Avrupa Liginde Villareal-Rapid Wien mücadelesini yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, El Madrigal Stadında saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İlave yardımcı hakem olarak Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün yer alacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Duran olacak.