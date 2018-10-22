UEFA'dan Özkahya'ya görev
FIFA kokartlı hakemlerimizden Özkahya, Avrupa Ligi G Grubu 3. haftasında 25 Ekim Perşembe günü Villarreal ile Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.22 Ekim 2018 Pazartesi 21:01
Halis Özkahya, UEFA Avrupa Liginde Villareal-Rapid Wien mücadelesini yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, El Madrigal Stadında saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken üstlenecek.
İlave yardımcı hakem olarak Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün yer alacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Duran olacak.
YORUM YAZ