UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak.

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, UEFA tarafından 16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Catania kentinde düzenlenecek Plaj Futbolu Avrupa A Ligi müsabakalarında görev yapacak.

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