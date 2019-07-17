UEFA'dan Oğuz Sarvan ile Murat Ilgaz'a görev



İSTANBUL (AA) - UEFA, Oğuz Sarvan ile Murat Ilgaz'ı UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, Bosna Hersek'in Zrinjski ile Makedonya'nın Akademija Pandev takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçında görev yapacak. Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Mostar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak. Murat Ilgaz ise Romanya'nın Universitatea Craiova ile Azerbaycan'ın Sabail takımları arasında yine yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçında görev alacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da Romanya'nın Craiova şehrindeki Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanacak.



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