UEFA'dan Melis Özçiğdem'e dev görev
UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Melis Özçiğdem'e görev verdi. Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Danimarka'nın Brondby ile Norveç'in LSK Kvinner takımları arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.30 Ekim 2018 Salı 23:02
FIFA Kokartlı hakemlerimizden Melis Özçiğdem, Kadınlar Şampyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Brondby-LSK Kvinner mücadelesini yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka'da bulunan Brondby Stadında TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ile Betül Nur Yılmaz'ın yapacağı ifade edildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Neslihan Muratdağı olacağı aktarıldı.
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