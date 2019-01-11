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UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası

- UEFA, Hırvatistan-İspanya maçı sonrası sosyal medyada hakaret içerikli ifadeler kullanan Hırvat futbolcu Dejan Lovren'e 1 maç men cezası uyguladı

11 Ocak 2019 Cuma 20:19
UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası


MADRİD (AA) - Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA), Hırvatistan-İspanya maçı sonrası sosyal medyada hakaret içerikli sözlerinden dolayı Hırvat futbolcu Dejan Lovren'e 1 maç men cezası verdi.

Geçen yıl 15 Kasım'da oynanan Hırvatistan'ın konuk ettiği İspanya'yı 3-2 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçının ardından sosyal medya aracılığıyla İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'u hedef alan hakaret içerikli açıklamalar yapan Lovren, UEFA'dan ceza aldı.

UEFA, söz konusu ifadeler nedeniyle Liverpool'da forma giyen Hırvat defans oyuncusuna milli takımdan 1 maç men cezası verdiğini duyurdu.

Lovren, İspanya maçının ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "3-2. Çık ve basın toplantısında konuş, meslektaşım. Ne meslektaşı, bir alçaklar çetesi." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan UEFA, aynı maçta Hırvat taraftarlarca sahaya atılan yabancı maddelerden ve tribündeki merdivenlerin boş bırakılmamasından dolayı Hırvatistan Futbol Federasyonuna 13 bin avro para cezası uyguladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:19
  1. Dejan Lovren
  2. futbolda ceza
  3. Hırvatistan
  4. sosyal medya
  5. UEFA
  6. UEFA Avrupa Uluslar Ligi

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