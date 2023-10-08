UEFA'dan İsrail kararı
İsrail'de yaşanan çatışmalar nedeniyle UEFA planlanan maçların iptal edildiğini açıkladı.
UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi.
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