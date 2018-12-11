UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev





İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak C Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.