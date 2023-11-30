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Spor UEFA'dan Galatasaray'ın iki yıldızına büyük onur
Spor

UEFA'dan Galatasaray'ın iki yıldızına büyük onur

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:45:00 -
UEFA'dan Galatasaray'ın iki yıldızına büyük onur

Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da performanslarıyla öne çıkan Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, "haftanın enleri" adayları arasında yer aldı. Detaylar haberimizde...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan Faslı yıldız Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın oyuncusu" adayları arasında gösterildi.

Lazio-Celtic (2-0) maçında 2 gol kaydeden Ciro Immobile, Benfica-Inter (3-3) maçında Portekiz ekibinin 3 golünü de atan Joao Mario ve Manchester City-Leipzig (3-2) maçında 1 gol, 2 asist ile oynayan Phil Foden, "haftanın oyuncusu" için diğer adaylar oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü, haftanın en iyisine aday

Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, "haftanın golü" için 4 aday arasında kendisine yer buldu.

Haftanın golü adaylarından 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu dışında, Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes de adaylar arasında ilan edildi.
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Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, Real Madrid'den Rodrygo'nun da Napoli'ye karşı golleri, haftanın en iyileri için adaylar arasında duyuruldu.

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