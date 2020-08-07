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Spor

UEFA'dan Galatasaray açıklaması

2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Galatasaray'a UEFA'dan müjdeli haber geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:37:00 -
UEFA'dan Galatasaray açıklaması

Türkiye'yi önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2019-2020 sezonundaki mali gerekliliklerini yerine getirdiği belirtildi.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile ilgili de bir açıklama yapan UEFA, İstanbul ekibinin şartlara uymadığını ve yeni bir anlaşmanın yapıldığını duyurdu.

 

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