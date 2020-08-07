UEFA'dan Galatasaray açıklaması
2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Galatasaray'a UEFA'dan müjdeli haber geldi.
Türkiye'yi önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi.
UEFA tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2019-2020 sezonundaki mali gerekliliklerini yerine getirdiği belirtildi.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile ilgili de bir açıklama yapan UEFA, İstanbul ekibinin şartlara uymadığını ve yeni bir anlaşmanın yapıldığını duyurdu.