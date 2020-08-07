UEFA'dan Galatasaray açıklaması

Türkiye'yi önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2019-2020 sezonundaki mali gerekliliklerini yerine getirdiği belirtildi.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile ilgili de bir açıklama yapan UEFA, İstanbul ekibinin şartlara uymadığını ve yeni bir anlaşmanın yapıldığını duyurdu.