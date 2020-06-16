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Spor

UEFA'dan, DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu "korsan yayın" raporuna destek

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:22:19 -
UEFA'dan, DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu "korsan yayın" raporuna destek

İSTANBUL (AA) - UEFA, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu açıkladığı raporu memnuniyetle karşıladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, DTÖ'nün korsan yayın yapan beoutQ platformu ile Suudi devleti arasında doğrudan bağlantı kurduğu raporun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, beoutQ platformunun UEFA'ya bağlı maçların da içinde olduğu karşılaşmaları kaçak yayınladığı ve Suudi Arabistan'ın Arabsat tarafından iletilen frekanslarla kaçakçılığa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Kaçak yayıncılığın sadece yatırımcıları değil sporun varlığını tümüyle tehdit ettiği bildirildi.

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